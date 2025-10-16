QuotazioniSezioni
Valute / GSC
Tornare a Azioni

GSC: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

53.40 USD 0.14 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GSC ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.35 e ad un massimo di 53.75.

Segui le dinamiche di Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GSC News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GSC oggi?

Oggi le azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF sono prezzate a 53.40. Viene scambiato all'interno di 53.35 - 53.75, la chiusura di ieri è stata 53.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GSC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF pagano dividendi?

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF è attualmente valutato a 53.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GSC.

Come acquistare azioni GSC?

Puoi acquistare azioni Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF al prezzo attuale di 53.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 53.40 o 53.70, mentre 42 e -0.63% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GSC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GSC?

Investire in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 40.49 - 56.70 e il prezzo attuale 53.40. Molti confrontano 0.36% e 15.63% prima di effettuare ordini su 53.40 o 53.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GSC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?

Il prezzo massimo di Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF nell'ultimo anno è stato 56.70. All'interno di 40.49 - 56.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 53.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF?

Il prezzo più basso di Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) nel corso dell'anno è stato 40.49. Confrontandolo con gli attuali 53.40 e 40.49 - 56.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GSC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GSC?

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 53.26 e 3.79%.

Intervallo Giornaliero
53.35 53.75
Intervallo Annuale
40.49 56.70
Chiusura Precedente
53.26
Apertura
53.74
Bid
53.40
Ask
53.70
Minimo
53.35
Massimo
53.75
Volume
42
Variazione giornaliera
0.26%
Variazione Mensile
0.36%
Variazione Semestrale
15.63%
Variazione Annuale
3.79%
16 ottobre, giovedì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Vendite al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Vendite al Dettaglio Core m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Controllo Retail m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
IPP m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Scorte Aziendali m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
Agire
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M