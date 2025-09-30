CotaçõesSeções
GNL-PA
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe

23.74 USD 0.06 (0.25%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GNL-PA para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.66 e o mais alto foi 23.81.

Veja a dinâmica do par de moedas Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GNL-PA hoje?

Hoje Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) está avaliado em 23.74. O instrumento é negociado dentro de 0.25%, o fechamento de ontem foi 23.68, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GNL-PA em tempo real.

As ações de Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe pagam dividendos?

Atualmente Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe está avaliado em 23.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.21% e USD. Monitore os movimentos de GNL-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GNL-PA?

Você pode comprar ações de Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) pelo preço atual 23.74. Ordens geralmente são executadas perto de 23.74 ou 24.04, enquanto 16 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GNL-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GNL-PA?

Investir em Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe envolve considerar a faixa anual 21.77 - 23.98 e o preço atual 23.74. Muitos comparam 1.71% e 4.21% antes de enviar ordens em 23.74 ou 24.04. Estude as mudanças diárias de preço de GNL-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global Net Lease, Inc.?

O maior preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) no último ano foi 23.98. As ações oscilaram bastante dentro de 21.77 - 23.98, e a comparação com 23.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global Net Lease, Inc.?

O menor preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) no ano foi 21.77. A comparação com o preço atual 23.74 e 21.77 - 23.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GNL-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GNL-PA?

No passado Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.68 e 4.21% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.66 23.81
Faixa anual
21.77 23.98
Fechamento anterior
23.68
Open
23.66
Bid
23.74
Ask
24.04
Low
23.66
High
23.81
Volume
16
Mudança diária
0.25%
Mudança mensal
1.71%
Mudança de 6 meses
4.21%
Mudança anual
4.21%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4