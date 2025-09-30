A taxa do GNL-PA para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.66 e o mais alto foi 23.81.

