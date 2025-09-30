- Visão do mercado
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe
A taxa do GNL-PA para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.66 e o mais alto foi 23.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GNL-PA hoje?
Hoje Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) está avaliado em 23.74. O instrumento é negociado dentro de 0.25%, o fechamento de ontem foi 23.68, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GNL-PA em tempo real.
As ações de Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe pagam dividendos?
Atualmente Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe está avaliado em 23.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.21% e USD. Monitore os movimentos de GNL-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GNL-PA?
Você pode comprar ações de Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) pelo preço atual 23.74. Ordens geralmente são executadas perto de 23.74 ou 24.04, enquanto 16 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GNL-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GNL-PA?
Investir em Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe envolve considerar a faixa anual 21.77 - 23.98 e o preço atual 23.74. Muitos comparam 1.71% e 4.21% antes de enviar ordens em 23.74 ou 24.04. Estude as mudanças diárias de preço de GNL-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global Net Lease, Inc.?
O maior preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) no último ano foi 23.98. As ações oscilaram bastante dentro de 21.77 - 23.98, e a comparação com 23.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global Net Lease, Inc.?
O menor preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) no ano foi 21.77. A comparação com o preço atual 23.74 e 21.77 - 23.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GNL-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GNL-PA?
No passado Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.68 e 4.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.68
- Open
- 23.66
- Bid
- 23.74
- Ask
- 24.04
- Low
- 23.66
- High
- 23.81
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.25%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 4.21%
- Mudança anual
- 4.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4