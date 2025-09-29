クォートセクション
通貨 / GNL-PA
株に戻る

GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe

23.74 USD 0.06 (0.25%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GNL-PAの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.66の安値と23.81の高値で取引されました。

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GNL-PA株の現在の価格は？

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの株価は本日23.74です。0.25%内で取引され、前日の終値は23.68、取引量は16に達しました。GNL-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの株は配当を出しますか？

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの現在の価格は23.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.21%やUSDにも注目します。GNL-PAの動きはライブチャートで確認できます。

GNL-PA株を買う方法は？

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの株は現在23.74で購入可能です。注文は通常23.74または24.04付近で行われ、16や0.34%が市場の動きを示します。GNL-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

GNL-PA株に投資する方法は？

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeへの投資では、年間の値幅21.77 - 23.98と現在の23.74を考慮します。注文は多くの場合23.74や24.04で行われる前に、1.71%や4.21%と比較されます。GNL-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global Net Lease, Inc.の株の最高値は？

Global Net Lease, Inc.の過去1年の最高値は23.98でした。21.77 - 23.98内で株価は大きく変動し、23.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global Net Lease, Inc.の株の最低値は？

Global Net Lease, Inc.(GNL-PA)の年間最安値は21.77でした。現在の23.74や21.77 - 23.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GNL-PAの動きはライブチャートで確認できます。

GNL-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.68、4.21%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.66 23.81
1年のレンジ
21.77 23.98
以前の終値
23.68
始値
23.66
買値
23.74
買値
24.04
安値
23.66
高値
23.81
出来高
16
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
1.71%
6ヶ月の変化
4.21%
1年の変化
4.21%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待