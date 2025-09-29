Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの現在の価格は23.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.21%やUSDにも注目します。GNL-PAの動きはライブチャートで確認できます。

Global Net Lease, Inc.の株の最低値は？

Global Net Lease, Inc.(GNL-PA)の年間最安値は21.77でした。現在の23.74や21.77 - 23.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GNL-PAの動きはライブチャートで確認できます。