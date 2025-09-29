- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe
GNL-PAの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.66の安値と23.81の高値で取引されました。
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GNL-PA株の現在の価格は？
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの株価は本日23.74です。0.25%内で取引され、前日の終値は23.68、取引量は16に達しました。GNL-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの株は配当を出しますか？
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの現在の価格は23.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.21%やUSDにも注目します。GNL-PAの動きはライブチャートで確認できます。
GNL-PA株を買う方法は？
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeの株は現在23.74で購入可能です。注文は通常23.74または24.04付近で行われ、16や0.34%が市場の動きを示します。GNL-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
GNL-PA株に投資する方法は？
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeへの投資では、年間の値幅21.77 - 23.98と現在の23.74を考慮します。注文は多くの場合23.74や24.04で行われる前に、1.71%や4.21%と比較されます。GNL-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global Net Lease, Inc.の株の最高値は？
Global Net Lease, Inc.の過去1年の最高値は23.98でした。21.77 - 23.98内で株価は大きく変動し、23.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global Net Lease, Inc.の株の最低値は？
Global Net Lease, Inc.(GNL-PA)の年間最安値は21.77でした。現在の23.74や21.77 - 23.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GNL-PAの動きはライブチャートで確認できます。
GNL-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.68、4.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.68
- 始値
- 23.66
- 買値
- 23.74
- 買値
- 24.04
- 安値
- 23.66
- 高値
- 23.81
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 1.71%
- 6ヶ月の変化
- 4.21%
- 1年の変化
- 4.21%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前