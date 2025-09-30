- Übersicht
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe
Der Wechselkurs von GNL-PA hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.66 bis zu einem Hoch von 23.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GNL-PA heute?
Die Aktie von Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) notiert heute bei 23.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.68 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von GNL-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GNL-PA Dividenden?
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe wird derzeit mit 23.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GNL-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich GNL-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) zum aktuellen Kurs von 23.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.74 oder 24.04 platziert, während 16 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GNL-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GNL-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe müssen die jährliche Spanne 21.77 - 23.98 und der aktuelle Kurs 23.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 4.21%, bevor sie Orders zu 23.74 oder 24.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GNL-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?
Der höchste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) im vergangenen Jahr lag bei 23.98. Innerhalb von 21.77 - 23.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) im Laufe des Jahres betrug 21.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.74 und der Spanne 21.77 - 23.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GNL-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GNL-PA statt?
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.68 und 4.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.68
- Eröffnung
- 23.66
- Bid
- 23.74
- Ask
- 24.04
- Tief
- 23.66
- Hoch
- 23.81
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 4.21%
- Jahresänderung
- 4.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4