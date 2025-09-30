KurseKategorien
Währungen / GNL-PA
Zurück zum Aktien

GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe

23.74 USD 0.06 (0.25%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GNL-PA hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.66 bis zu einem Hoch von 23.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GNL-PA heute?

Die Aktie von Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) notiert heute bei 23.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.68 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von GNL-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GNL-PA Dividenden?

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe wird derzeit mit 23.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GNL-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich GNL-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) zum aktuellen Kurs von 23.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.74 oder 24.04 platziert, während 16 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GNL-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GNL-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe müssen die jährliche Spanne 21.77 - 23.98 und der aktuelle Kurs 23.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 4.21%, bevor sie Orders zu 23.74 oder 24.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GNL-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?

Der höchste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) im vergangenen Jahr lag bei 23.98. Innerhalb von 21.77 - 23.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) im Laufe des Jahres betrug 21.77. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.74 und der Spanne 21.77 - 23.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GNL-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GNL-PA statt?

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.68 und 4.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.66 23.81
Jahresspanne
21.77 23.98
Vorheriger Schlusskurs
23.68
Eröffnung
23.66
Bid
23.74
Ask
24.04
Tief
23.66
Hoch
23.81
Volumen
16
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
1.71%
6-Monatsänderung
4.21%
Jahresänderung
4.21%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4