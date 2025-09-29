GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe
今日GNL-PA汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点23.66和高点23.81进行交易。
关注Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GNL-PA股票今天的价格是多少？
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票今天的定价为23.74。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.68，交易量达到16。GNL-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票是否支付股息？
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe目前的价值为23.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.21%和USD。实时查看图表以跟踪GNL-PA走势。
如何购买GNL-PA股票？
您可以以23.74的当前价格购买Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票。订单通常设置在23.74或24.04附近，而16和0.34%显示市场活动。立即关注GNL-PA的实时图表更新。
如何投资GNL-PA股票？
投资Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe需要考虑年度范围21.77 - 23.98和当前价格23.74。许多人在以23.74或24.04下订单之前，会比较1.71%和。实时查看GNL-PA价格图表，了解每日变化。
Global Net Lease, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global Net Lease, Inc.的最高价格是23.98。在21.77 - 23.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe的绩效。
Global Net Lease, Inc.股票的最低价格是多少？
Global Net Lease, Inc.（GNL-PA）的最低价格为21.77。将其与当前的23.74和21.77 - 23.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNL-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GNL-PA股票是什么时候拆分的？
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.68和4.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.68
- 开盘价
- 23.66
- 卖价
- 23.74
- 买价
- 24.04
- 最低价
- 23.66
- 最高价
- 23.81
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 4.21%
- 年变化
- 4.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值