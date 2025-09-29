报价部分
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe

23.74 USD 0.06 (0.25%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GNL-PA汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点23.66和高点23.81进行交易。

关注Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GNL-PA股票今天的价格是多少？

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票今天的定价为23.74。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.68，交易量达到16。GNL-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票是否支付股息？

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe目前的价值为23.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.21%和USD。实时查看图表以跟踪GNL-PA走势。

如何购买GNL-PA股票？

您可以以23.74的当前价格购买Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票。订单通常设置在23.74或24.04附近，而16和0.34%显示市场活动。立即关注GNL-PA的实时图表更新。

如何投资GNL-PA股票？

投资Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe需要考虑年度范围21.77 - 23.98和当前价格23.74。许多人在以23.74或24.04下订单之前，会比较1.71%和。实时查看GNL-PA价格图表，了解每日变化。

Global Net Lease, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global Net Lease, Inc.的最高价格是23.98。在21.77 - 23.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe的绩效。

Global Net Lease, Inc.股票的最低价格是多少？

Global Net Lease, Inc.（GNL-PA）的最低价格为21.77。将其与当前的23.74和21.77 - 23.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNL-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GNL-PA股票是什么时候拆分的？

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.68和4.21%中可见。

日范围
23.66 23.81
年范围
21.77 23.98
前一天收盘价
23.68
开盘价
23.66
卖价
23.74
买价
24.04
最低价
23.66
最高价
23.81
交易量
16
日变化
0.25%
月变化
1.71%
6个月变化
4.21%
年变化
4.21%
