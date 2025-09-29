GNL-PA股票今天的价格是多少？ Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票今天的定价为23.74。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.68，交易量达到16。GNL-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票是否支付股息？ Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe目前的价值为23.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.21%和USD。实时查看图表以跟踪GNL-PA走势。

如何购买GNL-PA股票？ 您可以以23.74的当前价格购买Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe股票。订单通常设置在23.74或24.04附近，而16和0.34%显示市场活动。立即关注GNL-PA的实时图表更新。

如何投资GNL-PA股票？ 投资Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe需要考虑年度范围21.77 - 23.98和当前价格23.74。许多人在以23.74或24.04下订单之前，会比较1.71%和。实时查看GNL-PA价格图表，了解每日变化。

Global Net Lease, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global Net Lease, Inc.的最高价格是23.98。在21.77 - 23.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe的绩效。

Global Net Lease, Inc.股票的最低价格是多少？ Global Net Lease, Inc.（GNL-PA）的最低价格为21.77。将其与当前的23.74和21.77 - 23.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNL-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。