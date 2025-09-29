- Обзор рынка
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe
Курс GNL-PA за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.66, а максимальная — 23.81.
Следите за динамикой Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNL-PA сегодня?
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) сегодня оценивается на уровне 23.74. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 23.68, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNL-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe?
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe в настоящее время оценивается в 23.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.21% и USD. Отслеживайте движения GNL-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции GNL-PA?
Вы можете купить акции Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) по текущей цене 23.74. Ордера обычно размещаются около 23.74 или 24.04, тогда как 16 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNL-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNL-PA?
Инвестирование в Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe предполагает учет годового диапазона 21.77 - 23.98 и текущей цены 23.74. Многие сравнивают 1.71% и 4.21% перед размещением ордеров на 23.74 или 24.04. Изучайте ежедневные изменения цены GNL-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global Net Lease, Inc.?
Самая высокая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) за последний год составила 23.98. Акции заметно колебались в пределах 21.77 - 23.98, сравнение с 23.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global Net Lease, Inc.?
Самая низкая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) за год составила 21.77. Сравнение с текущими 23.74 и 21.77 - 23.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNL-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNL-PA?
В прошлом Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.68 и 4.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.68
- Open
- 23.66
- Bid
- 23.74
- Ask
- 24.04
- Low
- 23.66
- High
- 23.81
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 1.71%
- 6-месячное изменение
- 4.21%
- Годовое изменение
- 4.21%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%