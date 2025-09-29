КотировкиРазделы
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe

23.74 USD 0.06 (0.25%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNL-PA за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.66, а максимальная — 23.81.

Следите за динамикой Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNL-PA сегодня?

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) сегодня оценивается на уровне 23.74. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 23.68, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNL-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe?

Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe в настоящее время оценивается в 23.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.21% и USD. Отслеживайте движения GNL-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции GNL-PA?

Вы можете купить акции Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe (GNL-PA) по текущей цене 23.74. Ордера обычно размещаются около 23.74 или 24.04, тогда как 16 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNL-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNL-PA?

Инвестирование в Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe предполагает учет годового диапазона 21.77 - 23.98 и текущей цены 23.74. Многие сравнивают 1.71% и 4.21% перед размещением ордеров на 23.74 или 24.04. Изучайте ежедневные изменения цены GNL-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global Net Lease, Inc.?

Самая высокая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) за последний год составила 23.98. Акции заметно колебались в пределах 21.77 - 23.98, сравнение с 23.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global Net Lease, Inc.?

Самая низкая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) за год составила 21.77. Сравнение с текущими 23.74 и 21.77 - 23.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNL-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNL-PA?

В прошлом Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.68 и 4.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.66 23.81
Годовой диапазон
21.77 23.98
Предыдущее закрытие
23.68
Open
23.66
Bid
23.74
Ask
24.04
Low
23.66
High
23.81
Объем
16
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
1.71%
6-месячное изменение
4.21%
Годовое изменение
4.21%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.