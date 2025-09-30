- Panoramica
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe
Il tasso di cambio GNL-PA ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.66 e ad un massimo di 23.81.
Segui le dinamiche di Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GNL-PA oggi?
Oggi le azioni Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe sono prezzate a 23.74. Viene scambiato all'interno di 0.25%, la chiusura di ieri è stata 23.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GNL-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe pagano dividendi?
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe è attualmente valutato a 23.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GNL-PA.
Come acquistare azioni GNL-PA?
Puoi acquistare azioni Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe al prezzo attuale di 23.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.74 o 24.04, mentre 16 e 0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GNL-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GNL-PA?
Investire in Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe implica considerare l'intervallo annuale 21.77 - 23.98 e il prezzo attuale 23.74. Molti confrontano 1.71% e 4.21% prima di effettuare ordini su 23.74 o 24.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GNL-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Net Lease, Inc.?
Il prezzo massimo di Global Net Lease, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.98. All'interno di 21.77 - 23.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Net Lease, Inc.?
Il prezzo più basso di Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) nel corso dell'anno è stato 21.77. Confrontandolo con gli attuali 23.74 e 21.77 - 23.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GNL-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GNL-PA?
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.68 e 4.21%.
