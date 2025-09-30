- Aperçu
GNL-PA: Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe
Le taux de change de GNL-PA a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.66 et à un maximum de 23.81.
Suivez la dynamique Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GNL-PA aujourd'hui ?
L'action Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe est cotée à 23.74 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.25%, a clôturé hier à 23.68 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de GNL-PA présente ces mises à jour.
L'action Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe verse-t-elle des dividendes ?
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe est actuellement valorisé à 23.74. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GNL-PA.
Comment acheter des actions GNL-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe au cours actuel de 23.74. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.74 ou de 24.04, le 16 et le 0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GNL-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GNL-PA ?
Investir dans Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.77 - 23.98 et le prix actuel 23.74. Beaucoup comparent 1.71% et 4.21% avant de passer des ordres à 23.74 ou 24.04. Consultez le graphique du cours de GNL-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global Net Lease, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Global Net Lease, Inc. l'année dernière était 23.98. Au cours de 21.77 - 23.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global Net Lease, Inc. ?
Le cours le plus bas de Global Net Lease, Inc. (GNL-PA) sur l'année a été 21.77. Sa comparaison avec 23.74 et 21.77 - 23.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GNL-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GNL-PA a-t-elle été divisée ?
Global Net Lease Inc 7.25% Series A Cumulative Redeemable Prefe a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.68 et 4.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.68
- Ouverture
- 23.66
- Bid
- 23.74
- Ask
- 24.04
- Plus Bas
- 23.66
- Plus Haut
- 23.81
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 1.71%
- Changement à 6 Mois
- 4.21%
- Changement Annuel
- 4.21%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4