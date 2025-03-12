Moedas / FVD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FVD: First Trust VL Dividend
45.99 USD 0.09 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FVD para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.80 e o mais alto foi 46.12.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust VL Dividend. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FVD Notícias
- Should First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- DURA: Still Uncompelling Compared To Peers (BATS:DURA)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
Faixa diária
45.80 46.12
Faixa anual
40.06 47.01
- Fechamento anterior
- 45.90
- Open
- 45.83
- Bid
- 45.99
- Ask
- 46.29
- Low
- 45.80
- High
- 46.12
- Volume
- 730
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -0.41%
- Mudança de 6 meses
- 3.28%
- Mudança anual
- 1.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh