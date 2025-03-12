通貨 / FVD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FVD: First Trust VL Dividend
45.99 USD 0.09 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FVDの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり45.80の安値と46.12の高値で取引されました。
First Trust VL Dividendダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FVD News
- Should First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) Be on Your Investing Radar?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Is First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- DURA: Still Uncompelling Compared To Peers (BATS:DURA)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
1日のレンジ
45.80 46.12
1年のレンジ
40.06 47.01
- 以前の終値
- 45.90
- 始値
- 45.83
- 買値
- 45.99
- 買値
- 46.29
- 安値
- 45.80
- 高値
- 46.12
- 出来高
- 730
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- -0.41%
- 6ヶ月の変化
- 3.28%
- 1年の変化
- 1.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K