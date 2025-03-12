クォートセクション
通貨 / FVD
FVD: First Trust VL Dividend

45.99 USD 0.09 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FVDの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり45.80の安値と46.12の高値で取引されました。

First Trust VL Dividendダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
45.80 46.12
1年のレンジ
40.06 47.01
以前の終値
45.90
始値
45.83
買値
45.99
買値
46.29
安値
45.80
高値
46.12
出来高
730
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
-0.41%
6ヶ月の変化
3.28%
1年の変化
1.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K