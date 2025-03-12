통화 / FVD
FVD: First Trust VL Dividend
45.88 USD 0.11 (0.24%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FVD 환율이 오늘 -0.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.82이고 고가는 46.06이었습니다.
First Trust VL Dividend 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FVD News
일일 변동 비율
45.82 46.06
년간 변동
40.06 47.01
- 이전 종가
- 45.99
- 시가
- 46.06
- Bid
- 45.88
- Ask
- 46.18
- 저가
- 45.82
- 고가
- 46.06
- 볼륨
- 661
- 일일 변동
- -0.24%
- 월 변동
- -0.65%
- 6개월 변동
- 3.03%
- 년간 변동율
- 0.97%
