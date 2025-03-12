货币 / FVD
FVD: First Trust VL Dividend
45.90 USD 0.08 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FVD汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点45.82和高点46.35进行交易。
关注First Trust VL Dividend动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FVD新闻
日范围
45.82 46.35
年范围
40.06 47.01
- 前一天收盘价
- 45.82
- 开盘价
- 45.93
- 卖价
- 45.90
- 买价
- 46.20
- 最低价
- 45.82
- 最高价
- 46.35
- 交易量
- 1.208 K
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- -0.61%
- 6个月变化
- 3.08%
- 年变化
- 1.01%
