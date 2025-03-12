Währungen / FVD
FVD: First Trust VL Dividend
45.91 USD 0.08 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FVD hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.82 bis zu einem Hoch von 46.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust VL Dividend-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FVD News
Tagesspanne
45.82 46.06
Jahresspanne
40.06 47.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.99
- Eröffnung
- 46.06
- Bid
- 45.91
- Ask
- 46.21
- Tief
- 45.82
- Hoch
- 46.06
- Volumen
- 378
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- -0.58%
- 6-Monatsänderung
- 3.10%
- Jahresänderung
- 1.03%
