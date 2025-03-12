Валюты / FVD
FVD: First Trust VL Dividend
45.82 USD 0.17 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FVD за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.76, а максимальная — 46.06.
Следите за динамикой First Trust VL Dividend. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FVD
Дневной диапазон
45.76 46.06
Годовой диапазон
40.06 47.01
- Предыдущее закрытие
- 45.99
- Open
- 46.02
- Bid
- 45.82
- Ask
- 46.12
- Low
- 45.76
- High
- 46.06
- Объем
- 807
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -0.78%
- 6-месячное изменение
- 2.90%
- Годовое изменение
- 0.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.