Moedas / FBIO
FBIO: Fortress Biotech Inc
3.56 USD 0.12 (3.49%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FBIO para hoje mudou para 3.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.37 e o mais alto foi 3.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Fortress Biotech Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBIO Notícias
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Fortress Biotech (FBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Coherus Oncology (CHRS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- FDA grants orphan drug status to Mustang Bio’s glioma treatment
- Checkpoint Therapeutics shareholders approve Sun Pharma merger
- Journey Medical Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results and Recent Corporate Highlights
- Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Checkpoint Agrees To Sun Pharma Buyout: This Deal Suits Both Parties (NASDAQ:CKPT)
- India’s Sun Pharma to buy Checkpoint Therapeutics for $355 mln
Faixa diária
3.37 3.61
Faixa anual
1.32 3.97
- Fechamento anterior
- 3.44
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.56
- Ask
- 3.86
- Low
- 3.37
- High
- 3.61
- Volume
- 964
- Mudança diária
- 3.49%
- Mudança mensal
- 30.88%
- Mudança de 6 meses
- 123.90%
- Mudança anual
- 142.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh