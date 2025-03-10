FiyatlarBölümler
FBIO
FBIO: Fortress Biotech Inc

3.67 USD 0.11 (3.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FBIO fiyatı bugün 3.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.50 ve Yüksek fiyatı olarak 3.71 aralığında işlem gördü.

Fortress Biotech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.50 3.71
Yıllık aralık
1.32 3.97
Önceki kapanış
3.56
Açılış
3.60
Satış
3.67
Alış
3.97
Düşük
3.50
Yüksek
3.71
Hacim
841
Günlük değişim
3.09%
Aylık değişim
34.93%
6 aylık değişim
130.82%
Yıllık değişim
149.66%
