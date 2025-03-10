Валюты / FBIO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FBIO: Fortress Biotech Inc
3.43 USD 0.12 (3.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FBIO за сегодня изменился на -3.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.38, а максимальная — 3.65.
Следите за динамикой Fortress Biotech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FBIO
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Fortress Biotech (FBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Coherus Oncology (CHRS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- FDA grants orphan drug status to Mustang Bio’s glioma treatment
- Checkpoint Therapeutics shareholders approve Sun Pharma merger
- Journey Medical Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results and Recent Corporate Highlights
- Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Checkpoint Agrees To Sun Pharma Buyout: This Deal Suits Both Parties (NASDAQ:CKPT)
- India’s Sun Pharma to buy Checkpoint Therapeutics for $355 mln
Дневной диапазон
3.38 3.65
Годовой диапазон
1.32 3.97
- Предыдущее закрытие
- 3.55
- Open
- 3.57
- Bid
- 3.43
- Ask
- 3.73
- Low
- 3.38
- High
- 3.65
- Объем
- 2.084 K
- Дневное изменение
- -3.38%
- Месячное изменение
- 26.10%
- 6-месячное изменение
- 115.72%
- Годовое изменение
- 133.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.