Währungen / FBIO
FBIO: Fortress Biotech Inc
3.63 USD 0.07 (1.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBIO hat sich für heute um 1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fortress Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FBIO News
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Fortress Biotech (FBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Coherus Oncology (CHRS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- FDA grants orphan drug status to Mustang Bio’s glioma treatment
- Checkpoint Therapeutics shareholders approve Sun Pharma merger
- Journey Medical Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results and Recent Corporate Highlights
- Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Checkpoint Agrees To Sun Pharma Buyout: This Deal Suits Both Parties (NASDAQ:CKPT)
- India’s Sun Pharma to buy Checkpoint Therapeutics for $355 mln
Tagesspanne
3.50 3.71
Jahresspanne
1.32 3.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.56
- Eröffnung
- 3.60
- Bid
- 3.63
- Ask
- 3.93
- Tief
- 3.50
- Hoch
- 3.71
- Volumen
- 326
- Tagesänderung
- 1.97%
- Monatsänderung
- 33.46%
- 6-Monatsänderung
- 128.30%
- Jahresänderung
- 146.94%
