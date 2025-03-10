通貨 / FBIO
FBIO: Fortress Biotech Inc
3.56 USD 0.12 (3.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FBIOの今日の為替レートは、3.49%変化しました。日中、通貨は1あたり3.37の安値と3.61の高値で取引されました。
Fortress Biotech Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FBIO News
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Fortress Biotech (FBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Coherus Oncology (CHRS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- FDA grants orphan drug status to Mustang Bio’s glioma treatment
- Checkpoint Therapeutics shareholders approve Sun Pharma merger
- Journey Medical Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results and Recent Corporate Highlights
- Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Checkpoint Agrees To Sun Pharma Buyout: This Deal Suits Both Parties (NASDAQ:CKPT)
- India’s Sun Pharma to buy Checkpoint Therapeutics for $355 mln
1日のレンジ
3.37 3.61
1年のレンジ
1.32 3.97
- 以前の終値
- 3.44
- 始値
- 3.45
- 買値
- 3.56
- 買値
- 3.86
- 安値
- 3.37
- 高値
- 3.61
- 出来高
- 964
- 1日の変化
- 3.49%
- 1ヶ月の変化
- 30.88%
- 6ヶ月の変化
- 123.90%
- 1年の変化
- 142.18%
