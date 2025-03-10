Devises / FBIO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FBIO: Fortress Biotech Inc
3.67 USD 0.11 (3.09%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FBIO a changé de 3.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.50 et à un maximum de 3.71.
Suivez la dynamique Fortress Biotech Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBIO Nouvelles
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Fortress Biotech stock price target lowered to $17 at H.C. Wainwright
- Fortress Biotech (FBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Repare Therapeutics Inc. (RPTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Coherus Oncology (CHRS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- FDA grants orphan drug status to Mustang Bio’s glioma treatment
- Checkpoint Therapeutics shareholders approve Sun Pharma merger
- Journey Medical Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results and Recent Corporate Highlights
- Fortress Biotech, Inc. (FBIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Checkpoint Agrees To Sun Pharma Buyout: This Deal Suits Both Parties (NASDAQ:CKPT)
- India’s Sun Pharma to buy Checkpoint Therapeutics for $355 mln
Range quotidien
3.50 3.71
Range Annuel
1.32 3.97
- Clôture Précédente
- 3.56
- Ouverture
- 3.60
- Bid
- 3.67
- Ask
- 3.97
- Plus Bas
- 3.50
- Plus Haut
- 3.71
- Volume
- 841
- Changement quotidien
- 3.09%
- Changement Mensuel
- 34.93%
- Changement à 6 Mois
- 130.82%
- Changement Annuel
- 149.66%
20 septembre, samedi