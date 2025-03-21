Moedas / EVH
EVH: Evolent Health Inc Class A
8.66 USD 0.13 (1.52%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVH para hoje mudou para 1.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.52 e o mais alto foi 8.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Evolent Health Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EVH Notícias
Faixa diária
8.52 8.68
Faixa anual
7.06 28.35
- Fechamento anterior
- 8.53
- Open
- 8.62
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Low
- 8.52
- High
- 8.68
- Volume
- 1.646 K
- Mudança diária
- 1.52%
- Mudança mensal
- -9.70%
- Mudança de 6 meses
- -8.07%
- Mudança anual
- -69.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh