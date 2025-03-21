通貨 / EVH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EVH: Evolent Health Inc Class A
8.73 USD 0.20 (2.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVHの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり8.52の安値と8.82の高値で取引されました。
Evolent Health Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVH News
- CVS vs. EVH: Which Value-Based Care Stock Deserves Investor Attention?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Evolent Health stock
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Evolent Health stock at $20
- Evolent prices $145 million convertible notes offering at 4.50%
- Evolent Health announces $140 million convertible notes offering
- Evolent Health Q2 2025 slides reveal revenue drop amid rising debt leverage
- Evolent Health (EVH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Evolent Health (EVH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- EVH Earnings Drop 31%
- Evolent Health shares tumble 11% as Q2 results miss expectations
- iRhythm Technologies (IRTC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Evolent Health (EVH) Q2 Earnings Expected to Decline
- Netflix, Abbott Labs Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Evolent adds Dr. David Lim as chief clinical officer, John Way as CFO
- Evolent Health stock rating reaffirmed at Buy by Truist on managed care trends
- Evolent Health secures Ares financing, UBS maintains buy rating
- Evolent Health stock rating reiterated at Buy by Canaccord on cost trends
- JMP reiterates Evolent Health stock rating amid 2025 trough year outlook
- Evolent reiterates 2025 guidance amid favorable oncology cost trends
- Evolent Health stock hits 52-week low at $8.35
- Buy Certara After The FDA Announcement (NASDAQ:CERT)
- Embark Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- Lazard US Small Cap Equity Select Portfolio Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:LZCOX)
1日のレンジ
8.52 8.82
1年のレンジ
7.06 28.35
- 以前の終値
- 8.53
- 始値
- 8.62
- 買値
- 8.73
- 買値
- 9.03
- 安値
- 8.52
- 高値
- 8.82
- 出来高
- 3.953 K
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- -8.97%
- 6ヶ月の変化
- -7.32%
- 1年の変化
- -68.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K