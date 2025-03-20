Валюты / EVH
EVH: Evolent Health Inc Class A
8.63 USD 0.03 (0.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVH за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.50, а максимальная — 8.99.
Следите за динамикой Evolent Health Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EVH
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Evolent Health stock
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Evolent Health stock at $20
- Evolent prices $145 million convertible notes offering at 4.50%
- Evolent Health announces $140 million convertible notes offering
- Evolent Health Q2 2025 slides reveal revenue drop amid rising debt leverage
- Evolent Health (EVH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Evolent Health (EVH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- EVH Earnings Drop 31%
- Evolent Health shares tumble 11% as Q2 results miss expectations
- iRhythm Technologies (IRTC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Evolent Health (EVH) Q2 Earnings Expected to Decline
- Netflix, Abbott Labs Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Evolent adds Dr. David Lim as chief clinical officer, John Way as CFO
- Evolent Health stock rating reaffirmed at Buy by Truist on managed care trends
- Evolent Health secures Ares financing, UBS maintains buy rating
- Evolent Health stock rating reiterated at Buy by Canaccord on cost trends
- JMP reiterates Evolent Health stock rating amid 2025 trough year outlook
- Evolent reiterates 2025 guidance amid favorable oncology cost trends
- Evolent Health stock hits 52-week low at $8.35
- Buy Certara After The FDA Announcement (NASDAQ:CERT)
- Embark Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- Lazard US Small Cap Equity Select Portfolio Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:LZCOX)
- Lazard US Equity Concentrated Portfolio Q4 2024 Commentary (LEVIX)
Дневной диапазон
8.50 8.99
Годовой диапазон
7.06 28.35
- Предыдущее закрытие
- 8.60
- Open
- 8.55
- Bid
- 8.63
- Ask
- 8.93
- Low
- 8.50
- High
- 8.99
- Объем
- 6.164 K
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- -10.01%
- 6-месячное изменение
- -8.39%
- Годовое изменение
- -69.33%
