货币 / EVH
EVH: Evolent Health Inc Class A
8.63 USD 0.03 (0.35%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVH汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点8.50和高点8.99进行交易。
关注Evolent Health Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVH新闻
- CVS vs. EVH: Which Value-Based Care Stock Deserves Investor Attention?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Evolent Health stock
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Evolent Health stock at $20
- Evolent prices $145 million convertible notes offering at 4.50%
- Evolent Health announces $140 million convertible notes offering
- Evolent Health Q2 2025 slides reveal revenue drop amid rising debt leverage
- Evolent Health (EVH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Evolent Health (EVH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- EVH Earnings Drop 31%
- Evolent Health shares tumble 11% as Q2 results miss expectations
- iRhythm Technologies (IRTC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Evolent Health (EVH) Q2 Earnings Expected to Decline
- Netflix, Abbott Labs Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Evolent adds Dr. David Lim as chief clinical officer, John Way as CFO
- Evolent Health stock rating reaffirmed at Buy by Truist on managed care trends
- Evolent Health secures Ares financing, UBS maintains buy rating
- Evolent Health stock rating reiterated at Buy by Canaccord on cost trends
- JMP reiterates Evolent Health stock rating amid 2025 trough year outlook
- Evolent reiterates 2025 guidance amid favorable oncology cost trends
- Evolent Health stock hits 52-week low at $8.35
- Buy Certara After The FDA Announcement (NASDAQ:CERT)
- Embark Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- Lazard US Small Cap Equity Select Portfolio Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:LZCOX)
日范围
8.50 8.99
年范围
7.06 28.35
- 前一天收盘价
- 8.60
- 开盘价
- 8.55
- 卖价
- 8.63
- 买价
- 8.93
- 最低价
- 8.50
- 最高价
- 8.99
- 交易量
- 6.164 K
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- -10.01%
- 6个月变化
- -8.39%
- 年变化
- -69.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值