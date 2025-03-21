KurseKategorien
Währungen / EVH
Zurück zum Aktien

EVH: Evolent Health Inc Class A

8.62 USD 0.11 (1.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVH hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.60 bis zu einem Hoch von 8.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Evolent Health Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVH News

Tagesspanne
8.60 8.76
Jahresspanne
7.06 28.35
Vorheriger Schlusskurs
8.73
Eröffnung
8.76
Bid
8.62
Ask
8.92
Tief
8.60
Hoch
8.76
Volumen
44
Tagesänderung
-1.26%
Monatsänderung
-10.11%
6-Monatsänderung
-8.49%
Jahresänderung
-69.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K