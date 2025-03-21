Währungen / EVH
EVH: Evolent Health Inc Class A
8.62 USD 0.11 (1.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVH hat sich für heute um -1.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.60 bis zu einem Hoch von 8.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evolent Health Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EVH News
- CVS vs. EVH: Which Value-Based Care Stock Deserves Investor Attention?
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Evolent Health stock
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Evolent Health stock at $20
- Evolent prices $145 million convertible notes offering at 4.50%
- Evolent Health announces $140 million convertible notes offering
- Evolent Health Q2 2025 slides reveal revenue drop amid rising debt leverage
- Evolent Health (EVH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Evolent Health (EVH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- EVH Earnings Drop 31%
- Evolent Health shares tumble 11% as Q2 results miss expectations
- iRhythm Technologies (IRTC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings Preview: Evolent Health (EVH) Q2 Earnings Expected to Decline
- Netflix, Abbott Labs Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Evolent adds Dr. David Lim as chief clinical officer, John Way as CFO
- Evolent Health stock rating reaffirmed at Buy by Truist on managed care trends
- Evolent Health secures Ares financing, UBS maintains buy rating
- Evolent Health stock rating reiterated at Buy by Canaccord on cost trends
- JMP reiterates Evolent Health stock rating amid 2025 trough year outlook
- Evolent reiterates 2025 guidance amid favorable oncology cost trends
- Evolent Health stock hits 52-week low at $8.35
- Buy Certara After The FDA Announcement (NASDAQ:CERT)
- Embark Small Cap Equity Fund Q4 2024 Commentary
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- Lazard US Small Cap Equity Select Portfolio Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:LZCOX)
Tagesspanne
8.60 8.76
Jahresspanne
7.06 28.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.73
- Eröffnung
- 8.76
- Bid
- 8.62
- Ask
- 8.92
- Tief
- 8.60
- Hoch
- 8.76
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -1.26%
- Monatsänderung
- -10.11%
- 6-Monatsänderung
- -8.49%
- Jahresänderung
- -69.37%
