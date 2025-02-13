Moedas / ESCA
ESCA: Escalade Incorporated
12.90 USD 0.81 (6.70%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESCA para hoje mudou para 6.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.17 e o mais alto foi 12.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Escalade Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.17 12.97
Faixa anual
11.78 16.99
- Fechamento anterior
- 12.09
- Open
- 12.17
- Bid
- 12.90
- Ask
- 13.20
- Low
- 12.17
- High
- 12.97
- Volume
- 27
- Mudança diária
- 6.70%
- Mudança mensal
- 4.62%
- Mudança de 6 meses
- -16.56%
- Mudança anual
- -9.03%
