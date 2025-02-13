Währungen / ESCA
ESCA: Escalade Incorporated
12.46 USD 0.51 (3.93%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESCA hat sich für heute um -3.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.46 bis zu einem Hoch von 12.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Escalade Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESCA News
- Escalade Q2 Revenue Falls 13%
- Aegis Capital reiterates Buy rating on Escalade stock with $20 price target
- Earnings call transcript: Escalade Q2 2025 sees earnings miss, stock drops
- Escalade earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Escalade Stock: It's Too Early For An Upgrade (NASDAQ:ESCA)
- Escalade Q1: Operational Improvements To Continue (Rating Upgrade) (NASDAQ:ESCA)
- Escalade, Incorporated (ESCA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Escalade: The Picture Has Worsened Due To Economic Concerns (NASDAQ:ESCA)
Tagesspanne
12.46 12.91
Jahresspanne
11.78 16.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.97
- Eröffnung
- 12.85
- Bid
- 12.46
- Ask
- 12.76
- Tief
- 12.46
- Hoch
- 12.91
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -3.93%
- Monatsänderung
- 1.05%
- 6-Monatsänderung
- -19.40%
- Jahresänderung
- -12.13%
