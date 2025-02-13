Divisas / ESCA
ESCA: Escalade Incorporated
12.09 USD 0.25 (2.03%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESCA de hoy ha cambiado un -2.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.09, mientras que el máximo ha alcanzado 12.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Escalade Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ESCA News
- Escalade Q2 Revenue Falls 13%
- Aegis Capital reiterates Buy rating on Escalade stock with $20 price target
- Earnings call transcript: Escalade Q2 2025 sees earnings miss, stock drops
- Escalade earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Escalade Stock: It's Too Early For An Upgrade (NASDAQ:ESCA)
- Escalade Q1: Operational Improvements To Continue (Rating Upgrade) (NASDAQ:ESCA)
- Escalade, Incorporated (ESCA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Escalade: The Picture Has Worsened Due To Economic Concerns (NASDAQ:ESCA)
Rango diario
12.09 12.55
Rango anual
11.78 16.99
- Cierres anteriores
- 12.34
- Open
- 12.52
- Bid
- 12.09
- Ask
- 12.39
- Low
- 12.09
- High
- 12.55
- Volumen
- 30
- Cambio diario
- -2.03%
- Cambio mensual
- -1.95%
- Cambio a 6 meses
- -21.80%
- Cambio anual
- -14.74%
