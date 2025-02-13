クォートセクション
通貨 / ESCA
ESCA: Escalade Incorporated

12.97 USD 0.88 (7.28%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ESCAの今日の為替レートは、7.28%変化しました。日中、通貨は1あたり12.17の安値と13.30の高値で取引されました。

Escalade Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.17 13.30
1年のレンジ
11.78 16.99
以前の終値
12.09
始値
12.17
買値
12.97
買値
13.27
安値
12.17
高値
13.30
出来高
44
1日の変化
7.28%
1ヶ月の変化
5.19%
6ヶ月の変化
-16.11%
1年の変化
-8.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K