ESCA: Escalade Incorporated
12.97 USD 0.88 (7.28%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESCAの今日の為替レートは、7.28%変化しました。日中、通貨は1あたり12.17の安値と13.30の高値で取引されました。
Escalade Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ESCA News
- Escalade Q2 Revenue Falls 13%
- Aegis Capital reiterates Buy rating on Escalade stock with $20 price target
- Earnings call transcript: Escalade Q2 2025 sees earnings miss, stock drops
- Escalade earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Escalade Stock: It's Too Early For An Upgrade (NASDAQ:ESCA)
- Escalade Q1: Operational Improvements To Continue (Rating Upgrade) (NASDAQ:ESCA)
- Escalade, Incorporated (ESCA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Escalade: The Picture Has Worsened Due To Economic Concerns (NASDAQ:ESCA)
1日のレンジ
12.17 13.30
1年のレンジ
11.78 16.99
- 以前の終値
- 12.09
- 始値
- 12.17
- 買値
- 12.97
- 買値
- 13.27
- 安値
- 12.17
- 高値
- 13.30
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- 7.28%
- 1ヶ月の変化
- 5.19%
- 6ヶ月の変化
- -16.11%
- 1年の変化
- -8.53%
