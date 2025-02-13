통화 / ESCA
ESCA: Escalade Incorporated
12.54 USD 0.43 (3.32%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ESCA 환율이 오늘 -3.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.37이고 고가는 12.91이었습니다.
Escalade Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
12.37 12.91
년간 변동
11.78 16.99
- 이전 종가
- 12.97
- 시가
- 12.85
- Bid
- 12.54
- Ask
- 12.84
- 저가
- 12.37
- 고가
- 12.91
- 볼륨
- 78
- 일일 변동
- -3.32%
- 월 변동
- 1.70%
- 6개월 변동
- -18.89%
- 년간 변동율
- -11.57%
20 9월, 토요일