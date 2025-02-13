QuotazioniSezioni
ESCA: Escalade Incorporated

12.54 USD 0.43 (3.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ESCA ha avuto una variazione del -3.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.37 e ad un massimo di 12.91.

Segui le dinamiche di Escalade Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.37 12.91
Intervallo Annuale
11.78 16.99
Chiusura Precedente
12.97
Apertura
12.85
Bid
12.54
Ask
12.84
Minimo
12.37
Massimo
12.91
Volume
78
Variazione giornaliera
-3.32%
Variazione Mensile
1.70%
Variazione Semestrale
-18.89%
Variazione Annuale
-11.57%
21 settembre, domenica