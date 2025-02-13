Valute / ESCA
ESCA: Escalade Incorporated
12.54 USD 0.43 (3.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESCA ha avuto una variazione del -3.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.37 e ad un massimo di 12.91.
Segui le dinamiche di Escalade Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ESCA News
Intervallo Giornaliero
12.37 12.91
Intervallo Annuale
11.78 16.99
- Chiusura Precedente
- 12.97
- Apertura
- 12.85
- Bid
- 12.54
- Ask
- 12.84
- Minimo
- 12.37
- Massimo
- 12.91
- Volume
- 78
- Variazione giornaliera
- -3.32%
- Variazione Mensile
- 1.70%
- Variazione Semestrale
- -18.89%
- Variazione Annuale
- -11.57%
21 settembre, domenica