ESCA: Escalade Incorporated
12.34 USD 0.21 (1.67%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESCA за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.29, а максимальная — 12.61.
Следите за динамикой Escalade Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ESCA
- Escalade Q2 Revenue Falls 13%
- Aegis Capital reiterates Buy rating on Escalade stock with $20 price target
- Earnings call transcript: Escalade Q2 2025 sees earnings miss, stock drops
- Escalade earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Escalade Stock: It's Too Early For An Upgrade (NASDAQ:ESCA)
- Escalade Q1: Operational Improvements To Continue (Rating Upgrade) (NASDAQ:ESCA)
- Escalade, Incorporated (ESCA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Escalade: The Picture Has Worsened Due To Economic Concerns (NASDAQ:ESCA)
Дневной диапазон
12.29 12.61
Годовой диапазон
11.78 16.99
- Предыдущее закрытие
- 12.55
- Open
- 12.39
- Bid
- 12.34
- Ask
- 12.64
- Low
- 12.29
- High
- 12.61
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -20.18%
- Годовое изменение
- -12.98%
