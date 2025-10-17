- Visão do mercado
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
A taxa do EMC para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.16 e o mais alto foi 31.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMC hoje?
Hoje Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) está avaliado em 31.18. O instrumento é negociado dentro de 31.16 - 31.29, o fechamento de ontem foi 31.21, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMC em tempo real.
As ações de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF está avaliado em 31.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.51% e USD. Monitore os movimentos de EMC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMC?
Você pode comprar ações de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) pelo preço atual 31.18. Ordens geralmente são executadas perto de 31.18 ou 31.48, enquanto 5 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMC?
Investir em Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF envolve considerar a faixa anual 23.00 - 31.83 e o preço atual 31.18. Muitos comparam -0.42% e 17.84% antes de enviar ordens em 31.18 ou 31.48. Estude as mudanças diárias de preço de EMC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
O maior preço de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) no último ano foi 31.83. As ações oscilaram bastante dentro de 23.00 - 31.83, e a comparação com 31.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
O menor preço de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) no ano foi 23.00. A comparação com o preço atual 31.18 e 23.00 - 31.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMC?
No passado Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.21 e 14.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.21
- Open
- 31.29
- Bid
- 31.18
- Ask
- 31.48
- Low
- 31.16
- High
- 31.29
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -0.42%
- Mudança de 6 meses
- 17.84%
- Mudança anual
- 14.51%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.307 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.312 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -8.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.2%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 547
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- $108.6 bilh
- Prév.
- $49.2 bilh