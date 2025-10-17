CotaçõesSeções
EMC
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

31.18 USD 0.03 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EMC para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.16 e o mais alto foi 31.29.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EMC hoje?

Hoje Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) está avaliado em 31.18. O instrumento é negociado dentro de 31.16 - 31.29, o fechamento de ontem foi 31.21, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMC em tempo real.

As ações de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF está avaliado em 31.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.51% e USD. Monitore os movimentos de EMC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EMC?

Você pode comprar ações de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) pelo preço atual 31.18. Ordens geralmente são executadas perto de 31.18 ou 31.48, enquanto 5 e -0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EMC?

Investir em Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF envolve considerar a faixa anual 23.00 - 31.83 e o preço atual 31.18. Muitos comparam -0.42% e 17.84% antes de enviar ordens em 31.18 ou 31.48. Estude as mudanças diárias de preço de EMC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

O maior preço de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) no último ano foi 31.83. As ações oscilaram bastante dentro de 23.00 - 31.83, e a comparação com 31.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

O menor preço de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) no ano foi 23.00. A comparação com o preço atual 31.18 e 23.00 - 31.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMC?

No passado Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.21 e 14.51% após os eventos corporativos.

Faixa diária
31.16 31.29
Faixa anual
23.00 31.83
Fechamento anterior
31.21
Open
31.29
Bid
31.18
Ask
31.48
Low
31.16
High
31.29
Volume
5
Mudança diária
-0.10%
Mudança mensal
-0.42%
Mudança de 6 meses
17.84%
Mudança anual
14.51%
