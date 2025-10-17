- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
Der Wechselkurs von EMC hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.16 bis zu einem Hoch von 31.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMC heute?
Die Aktie von Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) notiert heute bei 31.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 31.16 - 31.29 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.21 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von EMC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMC Dividenden?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF wird derzeit mit 31.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMC zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMC-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) zum aktuellen Kurs von 31.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.18 oder 31.48 platziert, während 5 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMC-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF müssen die jährliche Spanne 23.00 - 31.83 und der aktuelle Kurs 31.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.42% und 17.84%, bevor sie Orders zu 31.18 oder 31.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
Der höchste Kurs von Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) im vergangenen Jahr lag bei 31.83. Innerhalb von 23.00 - 31.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) im Laufe des Jahres betrug 23.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.18 und der Spanne 23.00 - 31.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMC statt?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.21 und 14.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.21
- Eröffnung
- 31.29
- Bid
- 31.18
- Ask
- 31.48
- Tief
- 31.16
- Hoch
- 31.29
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.42%
- 6-Monatsänderung
- 17.84%
- Jahresänderung
- 14.51%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B