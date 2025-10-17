KurseKategorien
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

31.18 USD 0.03 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMC hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.16 bis zu einem Hoch von 31.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EMC heute?

Die Aktie von Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) notiert heute bei 31.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 31.16 - 31.29 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.21 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von EMC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EMC Dividenden?

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF wird derzeit mit 31.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMC zu verfolgen.

Wie kaufe ich EMC-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) zum aktuellen Kurs von 31.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.18 oder 31.48 platziert, während 5 und -0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EMC-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF müssen die jährliche Spanne 23.00 - 31.83 und der aktuelle Kurs 31.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.42% und 17.84%, bevor sie Orders zu 31.18 oder 31.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

Der höchste Kurs von Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) im vergangenen Jahr lag bei 31.83. Innerhalb von 23.00 - 31.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) im Laufe des Jahres betrug 23.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.18 und der Spanne 23.00 - 31.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EMC statt?

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.21 und 14.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
31.16 31.29
Jahresspanne
23.00 31.83
Vorheriger Schlusskurs
31.21
Eröffnung
31.29
Bid
31.18
Ask
31.48
Tief
31.16
Hoch
31.29
Volumen
5
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
-0.42%
6-Monatsänderung
17.84%
Jahresänderung
14.51%
