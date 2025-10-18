- 概要
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMCの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり31.07の安値と31.17の高値で取引されました。
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
EMC株の現在の価格は？
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETFの株価は本日31.17です。31.07 - 31.17内で取引され、前日の終値は31.18、取引量は11に達しました。EMCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETFの株は配当を出しますか？
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETFの現在の価格は31.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.47%やUSDにも注目します。EMCの動きはライブチャートで確認できます。
EMC株を買う方法は？
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETFの株は現在31.17で購入可能です。注文は通常31.17または31.47付近で行われ、11や0.03%が市場の動きを示します。EMCの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMC株に投資する方法は？
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETFへの投資では、年間の値幅23.00 - 31.83と現在の31.17を考慮します。注文は多くの場合31.17や31.47で行われる前に、-0.45%や17.80%と比較されます。EMCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Emerging Markets Great Consumer ETFの株の最高値は？
Global X Emerging Markets Great Consumer ETFの過去1年の最高値は31.83でした。23.00 - 31.83内で株価は大きく変動し、31.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Emerging Markets Great Consumer ETFの株の最低値は？
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF(EMC)の年間最安値は23.00でした。現在の31.17や23.00 - 31.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMCの動きはライブチャートで確認できます。
EMCの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.18、14.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.18
- 始値
- 31.16
- 買値
- 31.17
- 買値
- 31.47
- 安値
- 31.07
- 高値
- 31.17
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- -0.45%
- 6ヶ月の変化
- 17.80%
- 1年の変化
- 14.47%