EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

31.17 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMC a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.07 et à un maximum de 31.17.

Suivez la dynamique Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EMC aujourd'hui ?

L'action Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF est cotée à 31.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans 31.07 - 31.17, a clôturé hier à 31.18 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de EMC présente ces mises à jour.

L'action Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF verse-t-elle des dividendes ?

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF est actuellement valorisé à 31.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMC.

Comment acheter des actions EMC ?

Vous pouvez acheter des actions Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF au cours actuel de 31.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.17 ou de 31.47, le 11 et le 0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EMC ?

Investir dans Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.00 - 31.83 et le prix actuel 31.17. Beaucoup comparent -0.45% et 17.80% avant de passer des ordres à 31.17 ou 31.47. Consultez le graphique du cours de EMC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Emerging Markets Great Consumer ETF ?

Le cours le plus élevé de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF l'année dernière était 31.83. Au cours de 23.00 - 31.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Emerging Markets Great Consumer ETF ?

Le cours le plus bas de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) sur l'année a été 23.00. Sa comparaison avec 31.17 et 23.00 - 31.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EMC a-t-elle été divisée ?

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.18 et 14.47% après les opérations sur titres.

Range quotidien
31.07 31.17
Range Annuel
23.00 31.83
Clôture Précédente
31.18
Ouverture
31.16
Bid
31.17
Ask
31.47
Plus Bas
31.07
Plus Haut
31.17
Volume
11
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
-0.45%
Changement à 6 Mois
17.80%
Changement Annuel
14.47%
