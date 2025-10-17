报价部分
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

31.18 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMC汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点31.16和高点31.29进行交易。

关注Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EMC股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF股票今天的定价为31.18。它在31.16 - 31.29范围内交易，昨天的收盘价为31.21，交易量达到5。EMC的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF股票是否支付股息？

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF目前的价值为31.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.51%和USD。实时查看图表以跟踪EMC走势。

如何购买EMC股票？

您可以以31.18的当前价格购买Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF股票。订单通常设置在31.18或31.48附近，而5和-0.35%显示市场活动。立即关注EMC的实时图表更新。

如何投资EMC股票？

投资Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF需要考虑年度范围23.00 - 31.83和当前价格31.18。许多人在以31.18或31.48下订单之前，会比较-0.42%和。实时查看EMC价格图表，了解每日变化。

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Emerging Markets Great Consumer ETF的最高价格是31.83。在23.00 - 31.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF的绩效。

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF股票的最低价格是多少？

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF（EMC）的最低价格为23.00。将其与当前的31.18和23.00 - 31.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMC股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.21和14.51%中可见。

