EMC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi 31.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.16 - 31.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 31.21 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. EMC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi şu anda 31.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.51% ve USD değerlerini izler. EMC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EMC hisse senedi nasıl alınır? Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisselerini şu anki 31.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.18 ve Ask 31.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı -0.35% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EMC fiyat hareketlerini takip edin.

EMC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.00 - 31.83 ve mevcut fiyatı 31.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.18 veya Ask 31.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.42% ve 6 aylık değişim oranı 17.84% değerlerini karşılaştırır. EMC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi yıllık olarak 31.83 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.00 - 31.83). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 31.21 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF performansını takip edin.

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.00 - 31.83 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EMC fiyat hareketlerini izleyin.