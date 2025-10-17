- Genel bakış
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.16 ve Yüksek fiyatı olarak 31.29 aralığında işlem gördü.
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
EMC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi 31.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.16 - 31.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 31.21 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. EMC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi şu anda 31.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.51% ve USD değerlerini izler. EMC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
EMC hisse senedi nasıl alınır?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisselerini şu anki 31.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.18 ve Ask 31.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı -0.35% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EMC fiyat hareketlerini takip edin.
EMC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 23.00 - 31.83 ve mevcut fiyatı 31.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.18 veya Ask 31.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.42% ve 6 aylık değişim oranı 17.84% değerlerini karşılaştırır. EMC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi yıllık olarak 31.83 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 23.00 - 31.83). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 31.21 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF performansını takip edin.
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 23.00 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 23.00 - 31.83 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EMC fiyat hareketlerini izleyin.
EMC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 31.21 ve yıllık değişim oranı 14.51% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 31.21
- Açılış
- 31.29
- Satış
- 31.18
- Alış
- 31.48
- Düşük
- 31.16
- Yüksek
- 31.29
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- -0.42%
- 6 aylık değişim
- 17.84%
- Yıllık değişim
- 14.51%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.307 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.333 M
- Önceki
- 1.312 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -8.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.1%
- Önceki
- 0.1%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.2%
- Önceki
- 0.9%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 547
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $108.6 B
- Önceki
- $49.2 B