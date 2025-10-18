- Panorámica
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
El tipo de cambio de EMC de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.07, mientras que el máximo ha alcanzado 31.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EMC hoy?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) se evalúa hoy en 31.17. El instrumento se negocia dentro de 31.07 - 31.17; el cierre de ayer ha sido 31.18 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF se evalúa actualmente en 31.17. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.47% y USD. Monitoree los movimientos de EMC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EMC?
Puede comprar acciones de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) al precio actual de 31.17. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.17 o 31.47, mientras que 11 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EMC?
Invertir en Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.00 - 31.83 y el precio actual 31.17. Muchos comparan -0.45% y 17.80% antes de colocar órdenes en 31.17 o 31.47. Estudie los cambios diarios de precios de EMC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
El precio más alto de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) en el último año ha sido 31.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.00 - 31.83, una comparación con 31.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
El precio más bajo de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) para el año ha sido 23.00. La comparación con los actuales 31.17 y 23.00 - 31.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMC?
En el pasado, Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.18 y 14.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.18
- Open
- 31.16
- Bid
- 31.17
- Ask
- 31.47
- Low
- 31.07
- High
- 31.17
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- -0.45%
- Cambio a 6 meses
- 17.80%
- Cambio anual
- 14.47%