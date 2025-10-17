- Panoramica
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
Il tasso di cambio EMC ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.07 e ad un massimo di 31.17.
Segui le dinamiche di Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMC oggi?
Oggi le azioni Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF sono prezzate a 31.17. Viene scambiato all'interno di 31.07 - 31.17, la chiusura di ieri è stata 31.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF pagano dividendi?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF è attualmente valutato a 31.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMC.
Come acquistare azioni EMC?
Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF al prezzo attuale di 31.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.17 o 31.47, mentre 11 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMC?
Investire in Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.00 - 31.83 e il prezzo attuale 31.17. Molti confrontano -0.45% e 17.80% prima di effettuare ordini su 31.17 o 31.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
Il prezzo massimo di Global X Emerging Markets Great Consumer ETF nell'ultimo anno è stato 31.83. All'interno di 23.00 - 31.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
Il prezzo più basso di Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) nel corso dell'anno è stato 23.00. Confrontandolo con gli attuali 31.17 e 23.00 - 31.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMC?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.18 e 14.47%.
- Chiusura Precedente
- 31.18
- Apertura
- 31.16
- Bid
- 31.17
- Ask
- 31.47
- Minimo
- 31.07
- Massimo
- 31.17
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- -0.45%
- Variazione Semestrale
- 17.80%
- Variazione Annuale
- 14.47%
