EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

31.17 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMC ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.07 e ad un massimo di 31.17.

Segui le dinamiche di Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EMC oggi?

Oggi le azioni Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF sono prezzate a 31.17. Viene scambiato all'interno di 31.07 - 31.17, la chiusura di ieri è stata 31.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF pagano dividendi?

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF è attualmente valutato a 31.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMC.

Come acquistare azioni EMC?

Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF al prezzo attuale di 31.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.17 o 31.47, mentre 11 e 0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EMC?

Investire in Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.00 - 31.83 e il prezzo attuale 31.17. Molti confrontano -0.45% e 17.80% prima di effettuare ordini su 31.17 o 31.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

Il prezzo massimo di Global X Emerging Markets Great Consumer ETF nell'ultimo anno è stato 31.83. All'interno di 23.00 - 31.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

Il prezzo più basso di Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) nel corso dell'anno è stato 23.00. Confrontandolo con gli attuali 31.17 e 23.00 - 31.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMC?

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.18 e 14.47%.

Intervallo Giornaliero
31.07 31.17
Intervallo Annuale
23.00 31.83
Chiusura Precedente
31.18
Apertura
31.16
Bid
31.17
Ask
31.47
Minimo
31.07
Massimo
31.17
Volume
11
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
-0.45%
Variazione Semestrale
17.80%
Variazione Annuale
14.47%
