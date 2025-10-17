КотировкиРазделы
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

31.18 USD 0.03 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.16, а максимальная — 31.29.

Следите за динамикой Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMC сегодня?

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) сегодня оценивается на уровне 31.18. Инструмент торгуется в пределах 31.16 - 31.29, вчерашнее закрытие составило 31.21, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF в настоящее время оценивается в 31.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.51% и USD. Отслеживайте движения EMC на графике в реальном времени.

Как купить акции EMC?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) по текущей цене 31.18. Ордера обычно размещаются около 31.18 или 31.48, тогда как 5 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMC?

Инвестирование в Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF предполагает учет годового диапазона 23.00 - 31.83 и текущей цены 31.18. Многие сравнивают -0.42% и 17.84% перед размещением ордеров на 31.18 или 31.48. Изучайте ежедневные изменения цены EMC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

Самая высокая цена Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) за последний год составила 31.83. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 31.83, сравнение с 31.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?

Самая низкая цена Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 31.18 и 23.00 - 31.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMC?

В прошлом Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.21 и 14.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.16 31.29
Годовой диапазон
23.00 31.83
Предыдущее закрытие
31.21
Open
31.29
Bid
31.18
Ask
31.48
Low
31.16
High
31.29
Объем
5
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.42%
6-месячное изменение
17.84%
Годовое изменение
14.51%
