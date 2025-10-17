- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EMC: Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
Курс EMC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.16, а максимальная — 31.29.
Следите за динамикой Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMC сегодня?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) сегодня оценивается на уровне 31.18. Инструмент торгуется в пределах 31.16 - 31.29, вчерашнее закрытие составило 31.21, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF в настоящее время оценивается в 31.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.51% и USD. Отслеживайте движения EMC на графике в реальном времени.
Как купить акции EMC?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) по текущей цене 31.18. Ордера обычно размещаются около 31.18 или 31.48, тогда как 5 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMC?
Инвестирование в Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF предполагает учет годового диапазона 23.00 - 31.83 и текущей цены 31.18. Многие сравнивают -0.42% и 17.84% перед размещением ордеров на 31.18 или 31.48. Изучайте ежедневные изменения цены EMC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
Самая высокая цена Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) за последний год составила 31.83. Акции заметно колебались в пределах 23.00 - 31.83, сравнение с 31.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Emerging Markets Great Consumer ETF?
Самая низкая цена Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) за год составила 23.00. Сравнение с текущими 31.18 и 23.00 - 31.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMC?
В прошлом Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.21 и 14.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.21
- Open
- 31.29
- Bid
- 31.18
- Ask
- 31.48
- Low
- 31.16
- High
- 31.29
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.42%
- 6-месячное изменение
- 17.84%
- Годовое изменение
- 14.51%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд