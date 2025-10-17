Курс EMC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.16, а максимальная — 31.29.

Следите за динамикой Global X Funds Global X Emerging Markets Great Consumer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.