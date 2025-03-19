Moedas / EBF
EBF: Ennis Inc
18.34 USD 0.23 (1.27%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EBF para hoje mudou para 1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.02 e o mais alto foi 18.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Ennis Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EBF Notícias
Faixa diária
18.02 18.34
Faixa anual
17.15 24.76
- Fechamento anterior
- 18.11
- Open
- 18.31
- Bid
- 18.34
- Ask
- 18.64
- Low
- 18.02
- High
- 18.34
- Volume
- 112
- Mudança diária
- 1.27%
- Mudança mensal
- 1.05%
- Mudança de 6 meses
- -9.07%
- Mudança anual
- -24.65%
