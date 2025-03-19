통화 / EBF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EBF: Ennis Inc
18.12 USD 0.09 (0.49%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EBF 환율이 오늘 -0.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.05이고 고가는 18.33이었습니다.
Ennis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EBF News
- Ennis: Investors Looking For Direction As We Approach Q2 Earnings Print (NYSE:EBF)
- Freshpet Q2 2025 slides: Profit surges as operational efficiency offsets slowing growth
- July's 5 Dividend Growth Stocks With Yields Up To 7.96%
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Ennis, Inc. Reports Results for the Quarter Ended May 31, 2025 and Declares Quarterly Dividend
- Ennis: Stable Dividend Payer In A Declining Industry (NYSE:EBF)
- 70 Graham All-Star Value (GASV) Dividends Show 19 'Safer' Bearing 13 Ideal Dividend Dogs
- Ennis: Elevated Free Cash Flow Yield To Keep Investors Interested (EBF)
일일 변동 비율
18.05 18.33
년간 변동
17.15 24.76
- 이전 종가
- 18.21
- 시가
- 18.33
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- 저가
- 18.05
- 고가
- 18.33
- 볼륨
- 194
- 일일 변동
- -0.49%
- 월 변동
- -0.17%
- 6개월 변동
- -10.16%
- 년간 변동율
- -25.55%
20 9월, 토요일