货币 / EBF
EBF: Ennis Inc
18.28 USD 0.11 (0.61%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EBF汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点17.99和高点18.45进行交易。
关注Ennis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EBF新闻
- Ennis: Investors Looking For Direction As We Approach Q2 Earnings Print (NYSE:EBF)
- Freshpet Q2 2025 slides: Profit surges as operational efficiency offsets slowing growth
- July's 5 Dividend Growth Stocks With Yields Up To 7.96%
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Ennis, Inc. Reports Results for the Quarter Ended May 31, 2025 and Declares Quarterly Dividend
- Ennis: Stable Dividend Payer In A Declining Industry (NYSE:EBF)
- 70 Graham All-Star Value (GASV) Dividends Show 19 'Safer' Bearing 13 Ideal Dividend Dogs
- Ennis: Elevated Free Cash Flow Yield To Keep Investors Interested (EBF)
日范围
17.99 18.45
年范围
17.15 24.76
- 前一天收盘价
- 18.17
- 开盘价
- 18.05
- 卖价
- 18.28
- 买价
- 18.58
- 最低价
- 17.99
- 最高价
- 18.45
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- 0.72%
- 6个月变化
- -9.37%
- 年变化
- -24.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值