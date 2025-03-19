通貨 / EBF
EBF: Ennis Inc
18.21 USD 0.10 (0.55%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EBFの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり18.02の安値と18.34の高値で取引されました。
Ennis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EBF News
1日のレンジ
18.02 18.34
1年のレンジ
17.15 24.76
- 以前の終値
- 18.11
- 始値
- 18.31
- 買値
- 18.21
- 買値
- 18.51
- 安値
- 18.02
- 高値
- 18.34
- 出来高
- 191
- 1日の変化
- 0.55%
- 1ヶ月の変化
- 0.33%
- 6ヶ月の変化
- -9.72%
- 1年の変化
- -25.18%
