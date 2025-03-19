Валюты / EBF
EBF: Ennis Inc
18.17 USD 0.10 (0.55%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EBF за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.97, а максимальная — 18.17.
Следите за динамикой Ennis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.97 18.17
Годовой диапазон
17.15 24.76
- Предыдущее закрытие
- 18.07
- Open
- 18.03
- Bid
- 18.17
- Ask
- 18.47
- Low
- 17.97
- High
- 18.17
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- -9.92%
- Годовое изменение
- -25.35%
