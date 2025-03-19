Währungen / EBF
EBF: Ennis Inc
18.25 USD 0.04 (0.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EBF hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.16 bis zu einem Hoch von 18.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ennis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EBF News
Tagesspanne
18.16 18.33
Jahresspanne
17.15 24.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.21
- Eröffnung
- 18.33
- Bid
- 18.25
- Ask
- 18.55
- Tief
- 18.16
- Hoch
- 18.33
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 0.55%
- 6-Monatsänderung
- -9.52%
- Jahresänderung
- -25.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K