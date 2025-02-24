- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DFIV: Dimensional International Value ETF
A taxa do DFIV para hoje mudou para -1.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.07 e o mais alto foi 45.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional International Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFIV Notícias
- Should Investors Pivot to Global Equity ETFs for Wider Market Exposure?
- FNDF: Benchmark-Beating Ex-U.S. Value ETF With Dividend Growth (NYSEARCA:FNDF)
- EFV: A Global Stock ETF Trading At A Significant Value To The S&P500 (BATS:EFV)
- Some Names I've Bought During Tariff Mayhem
- FNDF: Decent Foreign Value ETF, But Not The Best
- VIDI: Not A Good Choice For International Equity Exposure, Sell Rated (NYSEARCA:VIDI)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFIV hoje?
Hoje Dimensional International Value ETF (DFIV) está avaliado em 45.11. O instrumento é negociado dentro de 45.07 - 45.78, o fechamento de ontem foi 45.93, e o volume de negociação atingiu 1647. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFIV em tempo real.
As ações de Dimensional International Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional International Value ETF está avaliado em 45.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.55% e USD. Monitore os movimentos de DFIV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFIV?
Você pode comprar ações de Dimensional International Value ETF (DFIV) pelo preço atual 45.11. Ordens geralmente são executadas perto de 45.11 ou 45.41, enquanto 1647 e -1.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFIV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFIV?
Investir em Dimensional International Value ETF envolve considerar a faixa anual 34.28 - 46.71 e o preço atual 45.11. Muitos comparam -2.59% e 12.44% antes de enviar ordens em 45.11 ou 45.41. Estude as mudanças diárias de preço de DFIV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional International Value ETF?
O maior preço de Dimensional International Value ETF (DFIV) no último ano foi 46.71. As ações oscilaram bastante dentro de 34.28 - 46.71, e a comparação com 45.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional International Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional International Value ETF?
O menor preço de Dimensional International Value ETF (DFIV) no ano foi 34.28. A comparação com o preço atual 45.11 e 34.28 - 46.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFIV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFIV?
No passado Dimensional International Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.93 e 22.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.93
- Open
- 45.73
- Bid
- 45.11
- Ask
- 45.41
- Low
- 45.07
- High
- 45.78
- Volume
- 1.647 K
- Mudança diária
- -1.79%
- Mudança mensal
- -2.59%
- Mudança de 6 meses
- 12.44%
- Mudança anual
- 22.55%