DFIV: Dimensional International Value ETF

45.11 USD 0.82 (1.79%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFIV汇率已更改-1.79%。当日，交易品种以低点45.07和高点45.78进行交易。

关注Dimensional International Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFIV股票今天的价格是多少？

Dimensional International Value ETF股票今天的定价为45.11。它在45.07 - 45.78范围内交易，昨天的收盘价为45.93，交易量达到1647。DFIV的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional International Value ETF股票是否支付股息？

Dimensional International Value ETF目前的价值为45.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.55%和USD。实时查看图表以跟踪DFIV走势。

如何购买DFIV股票？

您可以以45.11的当前价格购买Dimensional International Value ETF股票。订单通常设置在45.11或45.41附近，而1647和-1.36%显示市场活动。立即关注DFIV的实时图表更新。

如何投资DFIV股票？

投资Dimensional International Value ETF需要考虑年度范围34.28 - 46.71和当前价格45.11。许多人在以45.11或45.41下订单之前，会比较-2.59%和。实时查看DFIV价格图表，了解每日变化。

Dimensional International Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional International Value ETF的最高价格是46.71。在34.28 - 46.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional International Value ETF的绩效。

Dimensional International Value ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional International Value ETF（DFIV）的最低价格为34.28。将其与当前的45.11和34.28 - 46.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFIV股票是什么时候拆分的？

Dimensional International Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.93和22.55%中可见。

日范围
45.07 45.78
年范围
34.28 46.71
前一天收盘价
45.93
开盘价
45.73
卖价
45.11
买价
45.41
最低价
45.07
最高价
45.78
交易量
1.647 K
日变化
-1.79%
月变化
-2.59%
6个月变化
12.44%
年变化
22.55%
11 十月, 星期六