通貨 / DFIV
DFIV: Dimensional International Value ETF

45.11 USD 0.82 (1.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFIVの今日の為替レートは、-1.79%変化しました。日中、通貨は1あたり45.07の安値と45.78の高値で取引されました。

Dimensional International Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFIV株の現在の価格は？

Dimensional International Value ETFの株価は本日45.11です。45.07 - 45.78内で取引され、前日の終値は45.93、取引量は1647に達しました。DFIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional International Value ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional International Value ETFの現在の価格は45.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.55%やUSDにも注目します。DFIVの動きはライブチャートで確認できます。

DFIV株を買う方法は？

Dimensional International Value ETFの株は現在45.11で購入可能です。注文は通常45.11または45.41付近で行われ、1647や-1.36%が市場の動きを示します。DFIVの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFIV株に投資する方法は？

Dimensional International Value ETFへの投資では、年間の値幅34.28 - 46.71と現在の45.11を考慮します。注文は多くの場合45.11や45.41で行われる前に、-2.59%や12.44%と比較されます。DFIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional International Value ETFの株の最高値は？

Dimensional International Value ETFの過去1年の最高値は46.71でした。34.28 - 46.71内で株価は大きく変動し、45.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional International Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional International Value ETFの株の最低値は？

Dimensional International Value ETF(DFIV)の年間最安値は34.28でした。現在の45.11や34.28 - 46.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFIVの動きはライブチャートで確認できます。

DFIVの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional International Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.93、22.55%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.07 45.78
1年のレンジ
34.28 46.71
以前の終値
45.93
始値
45.73
買値
45.11
買値
45.41
安値
45.07
高値
45.78
出来高
1.647 K
1日の変化
-1.79%
1ヶ月の変化
-2.59%
6ヶ月の変化
12.44%
1年の変化
22.55%
